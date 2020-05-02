تراند اليوم : علشان يضحك الجمهور .. أحمد فهمي يسخر من صوت زوجته “هنا الزاهد” – اتفرج

اعتذر الفنان أحمد فهمي لزوجته الفنانة هنا الزاهد بعد سخريته من صوتها بإحدى حلقات مسلسل “رجالة البيت”.

وعبر حسابه الرسمي على Twitter، نشر أحمد فهمي صورة للمشهد وعلق عليه “معلش يا هنا”.

وفي المشهد المذكور يشتكى “بومبا” لـ”تيمون” ويطلب منه أن يضع حداً لتصرفات والده لأن يظل يكلم والدته فى التليفون ليلاً، وأضاف “بومبا “لـ”تيمون” أنه عندما دخل على والدته سمعها تقول يا منال، فرد عليه “تيمون” ما يمكن تكون طنط منال، لكن طنط منال صوتها أجش عامل زى صوت الفنانة الرقيقة هنا الزاهد.

ينتقل كلا من “تيمون” و”بومبا” للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.