تراند اليوم : نادين نجيم نجمة الخريف المقبل

لم تعلن شركة صادق الصباح عن تاريخ محدّد أو أيّ تفاصيل مؤجلة لمسلسل 2020 الذي خرج من السباق الرمضاني بعد أزمة كورونا، وكانت تتقاسم فيه دور البطولة الممثلة نادين نسيب نجيم والممثل السوري قصي خولي في ثاني تعاون يجمعهما بعد “خمسة ونص” العام الفائت.

وفي هذا السياق، علمنا أن لا تاريخ محدداً لعرض المسلسل ولو أن الشركة تدرك جيداً أن مواعيد عودة الحياة الى طبيعتها تباعاً هي ما سيجعل الناس يتابعون الدراما بعيداً عن الخوف والرعب الذي عاشه العالم.

وعلمنا أيضاً أن هناك بعض التفاصيل التي لا يمكن إغفالها في بعض المشاهد، ولهذا تقرّر التأجيل. وعلمت نواعم أنه كان بالإمكان عرض المسلسل كقرابة 15 حلقة على غرار ما حصل مع مسلسلات عربية مشتركة مشابهة، لكن القصة والسيناريو وما أنجز من مشاهد ومواقف وأحداث كان جيداً وكان المخرج فيليب أسمر قبل قضية كورونا يلزمه حوالي أسبوعين للإنهاء وإقفال باب المسلسل، لكن حصل ما لم يكن في الحسبان وأتبع بالحظر الذي سيطر على العالم.

نادين نسيب نجيم تفضّل عرض المسلسل في رمضان المقبل، لكنها لا تعارض أي قرار تتخذه الشركة وترى فيه مصلحة الجميع، فهل يعد المشاهدون أنفسهم بمسلسل جيد في الخريف المقبل؟