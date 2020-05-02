تراند اليوم : تسلم أيد ” طارق الشناوي ” علي مقالة الاختيار

يعتبر مسلسل الاختيار بطولة الفنان اميرة كرارة هو متصدر اعلي نسب المشاهدة في مصر منذ بداية موسم رمضان 2020 بسبب تجسيده لفترة مرت علينا جميعا و في حياتنا .

و كنت الناقد الكبير طارق الشناوي مقال بعنوان «الاختيار» حياة وطن! نعرضه عليكم :

استفتاء يومى نشاهده جميعا على الملأ يؤكد أن الشعب بكل طوائفه اختار الحياة وأسقط الإخوان نهائيا عن الحكم، درجة التماهى بين الشاشة والشارع دليل حى وملموس، لا يمكن التشكيك فى مصداقيته، يؤكد أن الكابوس قد ولى ولن يعود.

لا أستبعد، بل الصحيح هو أن أجزم، بأن أبطالنا الذين استشهدوا فى (بئر العبد) دفعوا دماءهم الطاهرة الزكية ثمنا لأن الرسالة التى حملها (الاختيار) جاءت مفحمة، فأراد الخونة الانتقام،، هم يريدون كعادتهم سرقة الفرحة.

لا تستطيع أن تفصل الحدث الساخن- الذى مر عليه نحو 8 سنوات، منذ أن تولى الإخوان الحكم، مرورا بثورة الشعب مجددا فى 30 يونيو، والتى أطاحت بهم- عن ذاكرة الناس. التاريخ يسكننا جميعا بكل تفاصيله، كان الكاتب باهر دويدار والمخرج بيتر ميمى قادرين على المزج بين الوثيقة ومقومات السرد الفنى، المسلسل يقع فى قالب (سيمى دراما)، ونسجا معا ملحمة، كل تفصيلة تؤكد أن هناك جهدا إبداعيا جماليا موازيا يفيض على الشاشة.

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المعضلة فى رسم الشخصيات أن ننفذ إلى المكون النفسى، الذى دفع العشماوى مثلا إلى طريق الضلال، الكاتب لا يدين أحدا مسبقا، أحمد المنسى وهشام العشماوى ينتميان إلى المؤسسة العسكرية، واستوعبا نفس الدرس وعاشا نفس الطقوس، هناك من ضحى بروحه للوطن وهناك من خان الوطن، البطل أحمد المنسى كسر الكثير من الصورة النمطية التى تغلف السلوك العسكرى، ورأينا أمير كرارة إنسانا يبتسم ويلقى نكتة ويضحك ويحطم الحاجز بينه وبين جنوده، ابتعد تماما المسلسل عن تلك (الكليشيهات)، التى خضعت لها الكثير من الأعمال الدرامية العسكرية، لديكم مثلا عندما اجتمع أمير كرارة مع جنود الوحدة، وسألهم لماذا التحقوا بالقوات المسلحة؟ فقدموا إجابات أرشيفية على غرار حماية الوطن والتضحية والفداء، ولكنه طلب منهم الأسباب الحقيقية، وبدأ البوح، إنها لحظة فارقة جدا عندما يصل القائد مع جنوده إلى أقصى درجات الصدق.

العلاقة بينه وبين والده، أحمد فؤاد سليم، الطبيب، الذى يقترب من مشارف الموت، ومع زوجته سارة عادل، تضىء لنا مساحات لنتعرف على الإنسان، على الجانب الآخر شاهدنا هشام العشماوى، الذى أدى دوره أحمد العوضى، ليس هو الشرير فى إطاره التقليدى، ولكنه محمل بقناعات مريضة يدافع عنها، ويرى أن القتل هو الحل وأنه يطبق من وجهة نظره شرع الله، وفى طريقه بعدها إلى الجنة.

التاريخ القريب، الذى نمسكه بأيدينا ويجرى فى الشارع، هو الأصعب، فهو لا يزال يتشكل، وكل منا له إطلالته، على المخرج أن يوحد الرؤية، لا يستطيع أحد أن يتجاهل الوثيقة، بل يضعها فى سياقها، ويمنح المتلقى الحرية فى التفسير، وهو ما حققه «بيتر».

امتلك المخرج أدواته بحرفية عالية، ومنح الصورة كل نبض الحياة، وحصل من نجميه أمير كرارة وأحمد العوضى على أصدق لحظات التعبير، ومنحنا طاقة إيجابية، كانت موسيقى تامر كروان هى الومضة السحرية الشفافة، التى تدخل مباشرة إلى القلوب لتزداد قدرتنا على رؤية الحقيقة.

أصابهم المسلسل فى مقتل عندما اكتشفوا أن صناديق المشاعر صوتت، وانحازت بكل شجاعة وقناعة ولا تزال إلى (الاختيار)، وجاءت عمليتهم القذرة فى (بئر العبد) لتزداد قناعتنا بأننا حقا أصبنا (الاختيار)!!