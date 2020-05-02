تراند اليوم : نبيل الحلفاوي يكشف حقيقة هجومه علي نجمات رمضان بسبب النفخ

أوضح الممثل المصري نبيل الحلفاوي الكلام الذي كتبه مؤخراً، عن لجوء بعض ممثلات إلى عمليات التجميل، الامر الذي إنعكس سلباً عليهنّ،

قائلاً: أنا عندما كتبت لم أكن أقصد اسما بالتحديد أو أسماءً معينة. كنت أعبر فقط عن أسفي بسبب شيوع هذه الظاهرة.. لأني كنت أراهم أجمل قبلها. لكنهم بالطبع قد يرون العكس. وهم أولا وأخيرا أحرار في فعل ما يرون أنه في مصلحتهم ما داموا لا يضرون غيرهم.

وأضاف،المواقع كالعادة تضخم الأمر وتضع على لسانك مالم تقله. أولا أنا لم أهاجم.. كل واحدة حرة، أنا فقط أبديت دهشتي وأسفي. ثانيا لم أتعرض لعمليات التجميل عموما بل حددت بالذات تغليظ الشفاه. ثالثا لم أحدد نجمات رمضان أصلا.

و قال الحلفاوي، نفسي اعرف مين اللي أدخل في روع كثير من فناناتنا الجميلات كبارًا وصغارًا أن تورم الشفايف من شروط الجمال. بزعل بجد وأتحسر على كل من تتطوع بتشويه ملامحها.