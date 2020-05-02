ياسر جلال: “هذا سبب عدم وقوعي في مقالب رامز.. ومن يوافق عليه التحمل مقابل ما يقبض”

متابعة بتجــــــــرد: كشف الفنان ياسر جلال للمرة الأولى السبب في عدم وقوعه ضحية المقالب التي يقوم شقيقه الفنان رامز جلال بفعلها في برامجه كل عام، فأكد أنه نظرًا لكونه لا يحب الظهور في البرامج، وخاصة تلك التي تمنح مقابلاً مادياً لضيوفها، فلا يقبل أن تتم استضافته في هذه النوعية أو غيرها من البرامج.

وأضاف في تصريحات صحافية، أنه إذا حدث ونجح رامز في إحضاره إلى أحد برامجه، فيعتقد أنه سيتحدث عنه وسيمجد فيه خلال بداية الحلقة نظرًا لكونه شقيقه.

وعلق على الانتقادات التي تواجه شقيقه من قبل الفنانين الذين يقوم بعمل مقالب بهم قائلاً: “أنت عملت برنامج وأخدت فيه أجر خلاص تقبل كل حاجة، لأن أنت رايح وواخد أجر”.

يذكر أن برنامج “رامز مجنون رسمي”، واجه الكثير من الانتقادات منذ إذاعة الحلقة الأولى له خلال أول أيام شهر رمضان، والتي استضاف خلالها الفنانة غادة عادل.

ويقوم رامز خلال برنامجه الجديد بتعذيب ضيوفه، وذلك من خلال تكبيلهم في الكراسي، وصعقهم بالكهرباء، وتحريك الكراسي بهم في الهواء، فضلا عن إسقاطهم في الماء، وشكك الكثيرون في حقيقة المقالب ورأوا أنها تتم باتفاق مسبق مع الضيوف.