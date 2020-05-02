خطأ من حمدي الميرغني يكشف فبركة “رامز مجنون رسمي”

متابعة بتجــــــــرد: أكّد نجم “مسرح مصر” الفنان حمدي الميرغني في رده على تساؤلات الجمهور حول مشاركته في برنامج “رامز مجنون رسمي” ومعرفته مسبقاً بما سيحصل، أنه: “رداً ع السؤال الشهير بتاع عارف وله مش عارف إنه مقلب.. ياجماعة أنا كلمتني أروي إني أطلع في برنامج اسمه (كرسي الحقيقة) ومدير أعمالي قالي لازم تروح كويس، أروي برامجها بتتشاف كويس جداً في الخليج والدول العربية”.

ولكن خطأ وقع فيه الميرغني في آخر الحلقة كشف فبركة المقلب ومعرفته بكل التفاصيل، إذ تحدث بشكل مباشر قائلًا: “استنونا في رمضان.. برنامج رامز مجنون رسمي على mbc”، ولاحظ الجمهور أن رامز لم يخبر الميرغني باسم البرنامج الحقيقي وإنما قاله من دون أن يطلب منه رامز ذلك، وهو ما يثير الشكوك حول معرفته مسبقًا باسم البرنامج وطبيعة المقلب.

من جهة أخرى، نشر حمدي الميرغني، صورة له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، من كواليس حلقته ببرنامج “رامز مجنون رسمي”، وعلق عليها قائلًا: “شكرا يا رامز ع المقلب الظريف دا”.