رسائل تهديد لأحمد زاهر

متابعة بتجـــــــــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه النجم أحمد زاهر، بعد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد “البرنس”، فوجئ بعدد من التهديدات بالقتل من بعض الجمهور، عبر “تويتر”، بسبب أدائه لشخصية “فتحي” في أحداث المسلسل، والذي سعى لقتل شقيقه “رضوان البرنس”، وعائلته بسبب خلاف على الميراث.

وتعرض زاهر لتهديدات بالضرب والقتل بجانب الشتم المستمر ورسائل الموبايل طوال اليوم، والتي تحمل عبارات مسيئة وتهديده إذا خرج من منزله، وذلك بعد تأثر الجمهور بالشخصية ومطابقتها للواقع.

من ناحية أخرى دافع زاهر عن محمد رمضان بقوة بسبب المشاكل التي تلاحقه خلال الفترة الأخيرة.

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وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج mbc trending: “محمد رمضان شخص كويس جداً والتجربة اللي كانت ما بنا كانت جميلة جداً، وهو شخص محترم وأنا استمتعت بالكواليس معاه”.

وأضاف أحمد زاهر: “أنا عاشرت محمد حوالي أربعة أشهر في التصوير وأنا مشوفتش منه حاجة وحشة إطلاقا بل بالعكس هو شخص محترم جداً وبيحترم زملائه”.

يُذكر أن مسلسل “البرنس”، بطولة محمد رمضان ونور وروجينا ورحاب الجمل إدوارد ونجلاء بدر وريم سامي وعبد العزيز مخيون.