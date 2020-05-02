بسبب “إهانة المحامين”.. دعوى قضائية ضد أبطال مسلسل “البرنس”

متابعة بتجــــــــرد: بعد أزمة مشهد تمزيق جواز السفر المصري في إحدى حلقات مسلسل “البرنس”، والذي تسبب في هجوم عدد كبير من الإعلاميين والنقاد والجمهور على الفنان محمد رمضان، وتسبب في إقامة دعوى قضائية ضده، واجه صناع المسلسل وأبطاله أزمة جديدة بعدما تقدم المحامي المصري حسن سالم، ببلاغ للنائب العام في مصر ضدهم بسبب مشهد، ظهر فيه أبطال العمل وهم يقدمون رشوة لأحد المحامين الأمر الذي اعتبر “إساءة لمهنة المحاماة والتشهير بها”.

واتهم البلاغ الفنانين محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا، ومخرج العمل محمد سامي بـ”إهانة وإساءة مهنة المحامين، بسبب اشتراكهم في مشهد جاء مضمونه أن الممثل أحمد زاهر وجه حديثه لممثل يؤدي دور محامٍ قائلًا له: أنت وشك فقر عليا”.

وجاء في البلاغ المقدم أن “المسلسل تعمد توجيه الإهانات للفئات والمهن المحترمة من دون مراعاة لأي أُصول أو قواعد أو قوانين”، مطالباً بـ”اتخاذ اللازم قانوناً بحق المشتكى عليهم وإيقاف عرض المسلسل؛ لما يرتكبه من جرائم بحق المجتمع المصري عامة وبحق المحامين ورجال القانون بشكل خاص”.