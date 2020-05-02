هجوم على عمرو واكد بسبب نجمة أفلام إباحية

متابعة بتجـــــــــرد: اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالهجوم على الفنان عمرو واكد وباقي أبطال وصناع المسلسل الأميركي “رامي” وذلك بعد طرح “تريلر” الجزء الثاني منه.

وتداول عدد من نشطاء الـ”سوشيال ميديا” المصريين، “تريلر” المسلسل، وظهر فيه عمرو واكد، وفوجئ جمهور المسلسل بظهور الممثلة الأميريكة من أصل لبناني مايا خليفة، ممثلة الأفلام الإباحية.

وعلّق قسم كبير من الجمهور على ظهور مايا في المسلسل، وعبّر أغلبهم عن صدمته من ظهورها، وهاجموا عمرو واكد مؤكدين انه “أصبح لا يفرق شيء معه سوى المال، إذ سبق أن ظهر في عمل فني مع ممثل إسرائيلي وها هو الآن يظهر مع ممثلة إباحية”.

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يذكر أن عمرو واكد هارب من مصر بسبب الأحكام التي أصدرتها محكمة جنح التهرب الضريبي، بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبته بالحبس ستة شهور، وغرامة؛ ٣١٢ ألفا و٩٦٣ جنيهاُ، ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة؛،وإلزامه بالمصروفات.

وأوضحت القضية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٩؛ قيام عمرو عبد اللطيف إمام الشهير بعمرو واكد؛ بالتهرب من سداد ٣١٢ ألفا و٩٦٣ جنيها؛ عن أفلام ومسلسلات شارك بها.