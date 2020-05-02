متابعة بتجــــــــرد: اختار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندس اسم ويلفريد لوري نيكولاس لمولودهما الجديد. وجاء اختيارهما لهذا الاسم نسبةً للأطباء الذين كانوا يعتنون بجونسون بينما كان يحارب فيروس كورونا المستجد. وقد أعلنت سيموندس اسم المولود اليوم السبت في منشور على موقع إنستغرام مرفقاً بصورة للطفل الذي ولد يوم الأربعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوريس جونسون يستعين بأسماء هؤلاء الأطباء ويختار اسم مولوده الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.