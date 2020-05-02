الجدل يتصاعد حول مسلسل “أم هارون”.. ومغردون: يروج للتطبيع مع إسرائيل

متابعة بتجـــــــــرد: أثار مسلسل “أم هارون” جدلًا وسجالًا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، بين معجبين بفكرة العمل ومجريات أحداثه التي تتطرق إلى موضوع نادر التناول درامياً وهو محاولة التعايش بين الأديان في المنطقة العربية، وآخرين هاجموا العمل وطالبوا بوقف عرضه، واعتبروه محاولةً تروج للتطبيع العربي مع إسرائيل.

واستاء الجمهور من “خطأ تاريخي”، إذ تداول مغردون مقطعًا من المسلسل يتحدث عن تأسيس إسرائيل عقب إنهاء الانتداب البريطاني على “أرض إسرائيل” عوضًا عن فلسطين.

وتدور أحداث “أم هارون” خلال حقبة أربعينيات القرن الماضي، داخل قرية تضم جيرانًا من مختلف الأطياف والديانات السماوية الثلاث، وتعيش أم هارون، الممرضة والولاّدة اليهودية صاحبة الشخصية القوية التي تعالج أهل القرية وتطبّب كبارهم وصغارهم، وتولّد نساءهم بغض النظر عن انتماءات أهل القرية الدينية والطائفية.

ولم يُثِر العمل جدلًا في الفضاء الافتراضي فقط، بل كانت هناك مستجدات من قبل الحكومة الكويتية، حيث ظهر النائب في مجلس الأمة الكويتي أسامة الشاهين عبر مؤتمر صحافي، وقال إن الكويت عصية عن التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أنواع التطبيع، سواء الثقافي أو الاقتصادي أو السياسي.

وأضاف الشاهين أن الشعب الكويتي قبل حكومة الكويت وصاحب السمو أمير الكويت أولهم في هذا المضمار، مع الحق الفلسطيني العادل وضد جميع أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني، لذلك صدر مؤخراً ونسب للكويت زورًا وبهتانًا أعمال فنية تريد أن تروج للتطبيع على هذه الأرض الطيبة.

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وأكد أن الكويتيين وأعضاء مجلس الأمة يحيون موقف وزير الإعلام بعدم منح هذا العمل ترخيصًا للعرض في الكويت، مطالبًا نقابة الفنانين باتخاذ قرارات نقابية مماثلة تتصدى لمن يحاول الخروج عن الثوابث الشرعية والإنسانية التي تتبناها دولة الكويت.

بدوره، أوضح بطل مسلسل “أم هارون” الفنان الإماراتي أحمد الجسمي أن المسلسل لم يعرض على شاشة تلفزيون الكويت، بل عرض على شاشة MBC، مبينًا أنه سيرد في الوقت المناسب.

من جانبه، رد مخرج المسلسل المخرج المصري محمد العدل، وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، متفاخرًا بتصدر المسلسل ترند الخليج على موقع تويتر وكتب: “أنا خرجت السنة دي مسلسل كويتي، أنا عارف طبعًا إن إحنا كمصريين عمومًا مش بنتابع أعمال خليجية، أنا نفسي قبل ما أعمل المسلسل مكنتش اتفرجت على أي مسلسل خليجي، بس أحب أعرفكم إن أخوكم مسلسله تريند رقم 1 في 5 دول عربية السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، عمان، ودي حاجة عمرها ما حصلت في تاريخ المسلسلات الخليجية أو غير الخليجية.. تحيا مصر وفنانيها”.

ودفعت تصريحات العدل، الفنانة حياة الفهد إلى الرد، وكتبت: “إذا امتلأ كف اللئيم من الغنى تمايل إعجابًا وقال أنا أنا ثم أنا، ولكن كريم الأصل كالغصن كلما يحمل أثمارًا تواضع وانحنى أم هارون، كل شكري ومحبتي لجمهوري العزيز وربي يحفظكم من كل شر ومكروه ويحفظ لكم عوائلكم”.