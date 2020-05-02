كريستين بيل: الهجوم على شكلي صدمني

متابعة بتجـــــــــرد: اعترفت النجمة كريستين بيل، أن ثقتها بنفسها اهتزت قليلاً في بداية عملها بالسينما، بعد أن وصفها أحد المتابعين بأنها ليست جميلة ولا تصلح لتكون نجمة سينما.

وذكرت بيل (البالغة 39 عاماً) أنها دائماً ما كانت تضع الموهبة قبل الجمال وتحاول أن تصقلها بالدورات ومتابعة زملائها في التصوير، ولكنها صدمت بسبب هجوم البعض عليها بدعوى أنها قبيحة، وليست جميلة بما فيه الكفاية لتصبح نجمة.

وأشارت في مقابلة مع مجلة فانتي فير، إلى أنها صُدمت بسبب تركيز البعض على شكلها لا موهبتها، ولم تعرف سبباً للهجوم عليها، ولكنها تعلمت بعد ذلك أن تتجاهل الآراء غير الموضوعية، وتلتفت للأمام دائماً.

وأوضحت أنها لو اهتمت بتلك الآراء أو تأثرت بها، لما أصبحت ممثلة، ولانسحبت سريعاً من المجال الفني.

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ولفتت بيل، إلى أن الأقدار كافأتها عندما اختيرت ضمن أكثر 100 امرأة جميلة في العالم في استفتاء مجلة ماكسيم، ومجلة أسك مين، كما اختارتها منظمة بيتا “أجمل نباتية في العالم”.

من جانب آخر، عددت بيل، الأدوار التي تعتز بها، قائلة: إن من بينها “فروزن، فتاة الإشاعة، فيرونيكا مارس، نسيان سارة مارشال”، منوهة بأن مسيرتها تعرضت لعثرات عديدة، ولكنها كانت تقوم منها أقوى وأكثر نضجاً.

في سياق متصل، اعترفت النجمة الأمريكية أنها هي التي طلبت من خطيبها الممثل داكس شيبرد، الزواج عبر تويتر عام 2013، ومن حسن حظها أنه وافق، مشيرة إلى أنها تحبه منذ عام 2007، وأثمر زواجهما طفلتَين.