صراخ بدرية طلبة في "رامز مجنون رسمي" ينتهي بـ"زغرودة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتابت الفنانة المصرية بدرية طلبة أثناء حلولها ضيفة على برنامج "رامز مجنون رسمي" لكنها وفي الوقت نفسه أنهت الحلقة بـ"زغرودة"، بعد إعلانها مقاطعة البرامج بسبب ما تعرضت له.



ووصفت "بدرية" رامز قبل ظهوره بـ"رامز الشر"، ومع ظهوره طلبت منه الابتعاد عنها قائلة: "سيبني في حالي, بخاف يا رامز"، لكن ذلك الطلب لم يشفع لها خاصة حتى مع استمرار صراخها طوال الحلقة.

وانتهت الحلقة بسقوط بدرية في حفرة الماء وشعورها بالخوف بشدة، ثم خرجت من بركة المياه وأنهت الحلقة بـ"زغرودة".

وتدور فكرة البرنامج على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج يحمل اسم "الحقيقة"، تقدمه الفنانة أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في المقلب.