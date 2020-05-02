دراما رمضان و"المقالب" يجذبان الإعلامية المغربية إكرام عماروش

تخوض الإعلامية المغربية الشابة إكرام عماروش تجربة التمثيل في شهر رمضان من خلال مسلسل "الحب تحت عتبة الفقر"، تأليف سهام لدونة وإخراج محمد اليونسي، وبطولة سلمى عيسى ملكة جمال الأطلس لعام 2019، والحسين أغبالو، كما تشارك بالتمثيل في برنامج المقالب "مشيتي فيها" مع المخرج عبدالرحيم مجد.

وقالت إكرام عماروش، لـ"الخليج 365": "مسلسل (حب تحت عتبة الفقر) يعد من الأعمال الأمازيغية، وأجسد خلال أحداثه شخصية سكرتيرة، وهي فتاة جميلة، ما يتسبب في غيرة زوجة صاحب العمل، وتحدث العديد من المواقف".





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وأضافت: "أنا سعيدة بهذه التجربة، وأعتقد أنها إضافة مهمة بالنسبة لي، خاصة أنني أتعاون مع مخرج كبير صاحب أعمال مهمة على شاشة السينما، وفي هذا العمل يقدم تجربته الأولى في الدراما التلفزيونية، فضلا عن التعاون مع عدد من الفنانين الرائعين".

وأشارت إلى أن التواجد على الشاشة الصغيرة طوال شهر رمضان في عمل درامي متماسك، مثل مسلسل "حب تحت عتبة الفقر"، يعد تجربة مميزة، موضحة أنها تحمست للمشاركة في برنامج المقالب "مشيتي فيها" الذي يبث على القناة الثانية المغربية، لكونه يرسم الابتسامة على وجوه المشاهدين.

وأكدت عماروش أن الموسم الخامس من برنامج المقالب "مشيتي فيها" يظهر من خلاله عدد كبير من النجوم مثل رياض العمر وحسن فلان وخولة بن عمران وفاطمة وشاي، موضحة أن بعض حلقات البرنامج تم تصويرها في السنغال.



