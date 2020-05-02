رحلة استثنائية تنقل فريق "سكر زيادة" من لبنان إلى مصر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غادر فريق مسلسل "سكر زيادة" صباح اليوم السبت بيروت على متن الخطوط الجوية اللبنانية إلى مصر، إذ جرى تسيير هذه الرحلة خصيصا لطاقم العمل، بحسب مصادر "فوشيا" وعددهم وصل إلى حوالى 35 شخصا، كان فرض عليهم البقاء في لبنان نظرا لإعلان التعبئة العامة وتوقف حركة الطيران الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.

وحرص المنتج صادق الصبّاح يوم أمس الجمعة على زيارة بطلات مسلسل "سكر زيادة" في مكان إقامتهن في فندق small ville في بيروت ليودّعهن شخصياً والاطمئنان على كل أفراد فريق العمل الذي انتهى من تصوير كامل مشاهد مسلسل "سكر زيادة" مؤخرا في بيروت.

واحتفل الصبّاح مع كل طاقم العمل والممثلين بنجاح المسلسل الذي يحظى بنسب مشاهدة عالية بعدما صُنّف من المسلسلات الأكثر مشاهدة في السباق الرمضاني، إذ فاقت النسبة في الحلقات الأولى الـ21 مليون مشاهدة وفق العديد من الإحصائيات.

ووعد الصبّاح بتحضير أعمال مقبلة في القريب العاجل.

وكان الجمهور العربي بانتظار هذا العمل، خاصة أنه يجمع للمرة الأولى بين النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد بعد ما قيل لسنوات عن خلافات بين هاتين الأيقونتين، إلا أن هذه الثنائية جاءت لتضع حدا لكل الشائعات.

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نذكر أن مسلسل "سكر زيادة" هو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، مستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، لشركة ديزني العالمية.

وتجري أحداث المسلسل داخل فيلا بحيث تضطر كل بطلاته للإقامة فيها معًا بعد تعرضهن لعملية نصب، وبالتالي تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة بحضور عدد كبير من ضيوف الشرف.

وهنا لا بد من الإشارة، إلى أن عددا من النجوم سيحلون ضيوف شرف في هذا العمل أبرزهم: شريف سلامة، حمدي المرغني، جومانا مراد، عبدالباسط حمودة، باسم مغنية، أمل بشوشة، روجينا، صبري فواز، كما صرح الفنان جو رعد خلال لقاء مع "فوشيا" أنه ستكون له إطلالة في هذا العمل والتي ستكون تجربته التمثيلية الأولى.

أما السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيخضع الفريق للحجر المنزلي بعد عودته إلى مصر على الرغم من عدم معاناتهم من أي عوارض خاصة بفيروس كورونا؟.