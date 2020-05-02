بدرية طلبة تصرخ بشكل هستيري في مقلب رامز جلال: "لا وحياة أمك".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أوقع الفنان المصري رامز جلال، زميلته في الوسط الممثلة بدرية طلبة في فخ برنامجه "رامز مجنون رسمي" المعروض على قناة mbc مصر.

فقد بدأ البرنامج باستضافة بدرية في برنامج حواري يعتمد على جلوس الضيف على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياتها الشخصية وتقدمه الإعلامية "أروى".

وأثناء دخول الضيف يظل رامز يقدم ضيفه للجمهور بطريقة كوميدية كالعادة بسرد جزء من تفاصيل حياته بشكل كوميدي يجعل الجمهور يتوصل لاسم الضيف.

بعدها تبدأ أسئلة البرنامج الحواري المتضمن عدة فقرات، وخلال فقرة عرض صور بعض الشخصيات تظهر صورة رامز جلال وفجأة يخرج منها فانتابت بدرية حالة من الرعب والفزع.

واستكمل رامز برنامجه بتلوين شعر بدرية بعدة ألوان وهي تردد "بخاف، لا وحياة أمك"، مع وصلة صراخ هستيري، ثم قام برفعها في الهواء وتدويرها وسط موجة توسلات لم تشفع لها عند جلال.

ودخلت بدرية بعدها في وصلة صراخ هستيري ثانية، بعدها قام رامز بتدويرها وظلت تقول "اتخنقت، والنبي، هقع" ثم أغرقها بالمياه وأنزلها في صندوق به حيوانات بحرية مثل الكابوريا.

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وواصل رامز استكمال برنامجه بإخراج الثعبان لها لكنها لم تتحمل الصدمة وظلت تصرخ بشكل هستيري حتى فقدت أعصابها وناشدت رامز بالنزول.

ومع اقتراب نهاية البرنامج ظنت بدرية أنها نجت من المقلب لكنها لم تكد تفيق من الصدمة حتى سقطت في بركة مياه وزاد رعبها وعند خروجها من بركة المياه صالحها رامز فأطلقت زغرودة وانتهى البرنامج.

يُذكر أن رامز عاد منذ أيام قادماً من دبي، وذلك بعد فتح رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، حيث كان متواجدا في دبي على مدار الأشهر الطويلة الماضية، لانشغاله بتصوير حلقات برنامجه هناك، وفور عودة رامز إلى القاهرة تم وضعه في الحجر الصحي بأحد فنادق أكتوبر على أن يتواجد هناك لمدة 14 يوما.

وكان آخر أعمال الفنان رامز جلال فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وينتظر رامز جلال استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمي"، الذي يجمعه بالنجمة غادة عادل وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، حيث توقف العمل بسبب انشغال رامز ببرنامجه وغادة بمسلسلها "ليالينا 80"، على أن يعود التصوير مرة أخرى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، وإنهاء الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة.

يذكر أن الفنانة بدرية تشارك حاليًا، في مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتي، سليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.