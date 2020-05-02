كندة علوش تطلق حملة للتشجيع على القراءة على "فيسبوك وانستغرام"

أطلقت الفنانة كندة علوش، حملة جديدة على حساباتها الاجتماعية فيسبوك وإنستجرام، لمساعدة ومساندة المجتمع في ظل تفشي الكورونا واختارت لحملتها هذه المرة نشاط القراءة، فأطلقت بالتعاون مع مكتبة ديوان حملة #ديوان _كندة لتشجيع الناس على شراء الكتب والقراءة واستغلال أوقاتهم بشكل مفيد خلال الحظر والمساهمة من خلال شراء الكتب في فعل الخير، وذلك من خلال مسابقة أسبوعية بحيث تكون للفائزين خصومات على أسعار الكتب التي يرغبون فى شرائها.

ونشرت كندة فيديو قصيرًا على حسابها بموقع إنستجرام، والذي وضحت من خلاله تفاصيل الحملة والمسابقة قائلة: "القراءة دومًا عظيمة، بها متعة وفائدة ومعرفة، وفي ظل الظروف الصعبة التي نختبرها هذه الأيام، فالقراءة لها دور كبير في توعيتنا وتسليتنا وتمضية أوقاتنا بمعلومات مهمة؛ ولذلك قررت بالتعاون مع مكتبة ديوان أن أطلق مبادرة ديوان كندة بهدف تسهيل الحصول على الكتب التي تحبونها بطريقة ممتعة، وسيكون هذا من خلال مسابقة أسبوعية، بأسئلة أطرحها عليكم مرتين في الأسبوع من خلال ستورى حساباتي، والفائزون سيتمكنون من شراء أي عدد يرغبون به من الكتب بخصم 50%، كما سيتم تخصيص 20% مما سيدفعونه لفعل الخير، أنا جاهزة ومتحمسة لهذه المبادرة، وأتمنى أن تكونوا جاهزين ومتحمسين مثلي".

تخطت كندة مؤخرًا الـ8 ملايين متابع من جميع أنحاء العالم على حسابها بموقع إنستجرام، وتلقى دائمًا تفاعلًا كبيرًا من متابعينها تجاه حملاتها ومبادراتها المختلفة لمساعدة المجتمع، وهي دائمة المبادرة في مختلف المجالات والانشطة، بدءًا من دعمها للاجئين في مختلف البلدان، بالإضافة لمشاركتها في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR، وحملات الخير والتوعية التي تحرص على المشاركة فيها ونشرها على مواقع التواصل الخاصة بها.

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