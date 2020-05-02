شاهد أحدث ظهور لزوجة الفنان رامز جلال

شاركت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنان المصري ” رامز جلال ” وزوجته وسألته عن برامج المقالب الخاصة به وهل تعيش معه في رعب بسبب مقالبه.

وتعود هذه الصورة إلى وقت سابق حيث تداولها راود مواقع التواصل الاجتماعي حينها .. ولم يظهر رامز بصحبة زوجته على السوشيال ميديا كثيراً بعدها.

وأحدثت الصورة حالة من الجدل وحازت إعجاب الكثير من المتابعين.

يذكر أن الفنان رامز جلال كان تحدث من قبل عن زوجته خلال إستضافته مع الإعلامي ” شريف عامر ” في برنامجه ” يحدث في مصر ” مؤكداً إنها من خارج الوسط الفني .

كما أنه لديه طفل إسمه ” ياسر ” على إسم شقيقه الأكبر.

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ويذاع برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” يومياً، عقب أذان المغرب مباشرة طوال شهر رمضان الكريم على قنوات MBC.

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