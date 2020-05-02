شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كريم قاسم يهاجم ريهام حجاج ويدافع عن "تاجر المخدرات" فى "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقسمت شلّة مسلسل لمّا كنّا صغيّرين، فبعدما كان وائل (كريم قاسم) مقتنعًا تمامًا بأن سليم (محمود حميدة) هو الذى قتل نهى (نسرين أمين)، ولفّق الجريمة لـحسن (نبيل عيسى)، عدل وائل عن اقتناعه بعد جلسته مع سليم، ولأول مرة فى أحداث المسلسل يواجه دنيا (ريهام حجاج) ويدافع عن سليم، فى الوقت الذى تقتنع هى فيه بأنه هو القاتل ويتاجر فى المخدرات.

ولأول مرة يخرج كريم قاسم عن شخصيته الهادئة وينفعل ويهاجم ريهام حجاج التى كانت دائمًا على وفاق معه، وقد اقترب فيديو المشهد من ربع مليون مشاهدة فى أقل من يوم واحد، لتبدأ معه أحداث المسلسل فى التصاعد وتنقسم الشلة التى شاهدناها مجتمعة فى الحلقة الأولى.

ويعرض مسلسل لما كنّا صغيرين على قناة dmc الساعة 9:30 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساءً. ويجسد كريم قاسم شخصية وائل وهو أحد الأصدقاء الخمسة الذين تربطهم صداقة قوية منذ أيام الجامعة، ويعتبر وائل هو رابط الوصل بين الأربعة أصدقاء وكاتم الأسرار، كما يمتاز أيضًا بخفة الظل. وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقي، حيث يتعرض هؤلاء الأصدقاء للعديد من الكوارث فى حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها فى الماضي. مسلسل "لما كنا صغيرين" إخراج محمد على وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوى ومحمود حميدة وكريم قاسم، ريهام حجاج ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازى وهانى عادل.