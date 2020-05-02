شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 9 من مسلسل "فلانتينو" تشهد ظهور محسن منصور الأول فى شخصية العجماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الزعيم عادل إمام " فلانتينو" الظهور الأول للفنان محسن منصور في شخصية العجماوي طليق داليا البحيري، حيث ذهب رجاله لزيارته في السجن لإخباره بهروب فلانتينو وداليا البحيري بعدما قاموا باحتجازهما لمدة يومين.

وكشفت الأحداث استمرار إقامة رامي الطمباري رجل الأعمال المفلس في مدرسة فلانتينو، حيث يبيت هو وولداه في فصول المدرسة، وقاما بالاحتفال بعيد ميلاد ابنه الأصغر داخل المدرسة.

وكاد أن يفضح الأمر بسبب قيام عفاف عصمت "دلال عبد العزيز" بزيارة المدرسة في ساعة متأخرة من الليل عندما حاولت تفتيش مكتب فلانتينو فى محاولة لمعرفة أي شىء عن مكانه بعدما غاب لمدة يومين.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.