فن ومشاهير

الحلقة 9 من مسلسل "فلانتينو" تشهد ظهور محسن منصور الأول فى شخصية العجماوى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 9 من مسلسل "فلانتينو" تشهد ظهور محسن منصور الأول فى شخصية العجماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الزعيم عادل إمام " فلانتينو" الظهور الأول للفنان محسن منصور في شخصية العجماوي طليق داليا البحيري، حيث ذهب رجاله لزيارته في السجن لإخباره بهروب فلانتينو وداليا البحيري بعدما قاموا باحتجازهما لمدة يومين.

 

وكشفت الأحداث استمرار إقامة رامي الطمباري رجل الأعمال المفلس في مدرسة فلانتينو، حيث يبيت هو وولداه في فصول المدرسة، وقاما بالاحتفال بعيد ميلاد ابنه الأصغر داخل المدرسة.

 

وكاد أن يفضح الأمر بسبب قيام عفاف عصمت "دلال عبد العزيز" بزيارة المدرسة في ساعة متأخرة من الليل عندما حاولت تفتيش مكتب فلانتينو فى محاولة لمعرفة أي شىء عن مكانه بعدما غاب لمدة يومين.

 

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

 

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

 

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

 

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

 

9eabb57b-f0d7-426d-a256-067b7ef1eaf7

 

 

44a14453-50f9-4016-acd8-49c855bf99bd

 

 

97113d19-1d5a-45b8-9042-dd83f74939ea

 

Advertisements

 

 

57964318-26d1-48f1-a0a6-9205bab6c5cb

 

 

 

b4839b33-7b8d-4c98-8d61-c8d2ecf717b2

 

 

d52086e5-e55a-4fa8-ae1e-ab8339393391

 

 

e1273316-1935-4863-b7ee-05954fc6a076

 

 

fa5eb6c5-ae2a-4511-b2ff-6293e11b4a4b

 

 

 

 

 

65dafd66-2792-42e8-bb66-2af905d3bde6

 

 

4928800a-72ba-4834-ae38-a704ec1408ad

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحلقة 9 من مسلسل "فلانتينو" تشهد ظهور محسن منصور الأول فى شخصية العجماوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا