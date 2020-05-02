شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة تانية الحلقة 9.. ورطة ياسمين صبرى بعد تسريب بيانات مشروعات الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحلقة التاسعة من مسلسل "فرصة تانية" بطرق ريهام – أيتن عامر - لباب منزل ملك – ياسمين صبرى – بعدما راقبتها ومعها زياد – أحمد مجدى- الذى يخرج ليفتح الباب لأن ملك مع والدها عبد الرحمن – محمد داود - والطبيب الذى حضر للكشف عليه، ويأخذ زياد ريهام لتوصيلها الى البيت ويهددها أنها سيرفع عليها قضية زنا لأنه متأكد أنها غير حامل.

ملك تعود للعمل فى الشركة مرة أخرى بعد موافقة المالك على إعطائها صلاحيات كاملة لمنصبها والتعامل مع كل المشاريع داخل الشركة، وتم الاجتماع مع الملك ويعكى رفعت – تعليمات- بقراراته الجديدة، صافى – هبة عبد الغنى – تستمر فى مطاردتها لسامح – إداورد – وتعترف لها بحبه رغم كونة رجل متزوج، وفى نفس الوقت زميل لها فى الشركة يحبها ولكنها غير مهتمه به تماما.

سامح يتصل بملك فور عودتها إلى المنزل يخبرها بالعودة إلى الشركة فورا لأن هناك مصيبة، وتعود ملك إلى الشركة ويخبرها بأن كل بيانات الشركة تم تسريبها فى السوق، وأنه وملك سيكونان متورطين فى الأمر وأن رائف المالك أبلغه بأنهما اذا لم يصلا الى من قام بتسريب الداتا سيتم فصلهما من الشركة.

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"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.















