شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عادل إمام من يد رجالة "العجماوى" فى الحلقة 9 من مسلسل "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الزعيم عادل إمام "فلانتينو" إنقاذ الزعيم من يد فاندام وباتمان رجالة "العجماوى" طليق داليا البحيري، وذلك بعدما قام سمير صبري بالإبلاغ عن اختفائه في برنامجه التليفزيوني كلام جميل، وعندما علم رجالة العجماوى بذلك هربا، خاصة أن الشرطة تحركت وبدأت في البحث عنه في شوارع طنطا.

وقام رجال العجماوى بإجبار عادل إمام على مهاتفة سمير صبري على الهواء ليطمئنه على صحته، وأنه على قيد الحياة لتهدئة الرأى العام، وذلك قبل هروبهما، فيما قام الزعيم باصطحاب داليا البحيري معه إلى القاهرة.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو"، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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