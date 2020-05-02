شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات على عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث لمسلسل Westworld والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت شبكة قنوات HBO الأمريكية يوم الأحد الموافق 3 مايو لعرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث لمسلسل الخيال العلمي Westworld والتي ستضم عدد من الأحداث المترابطة بالمواسم الأولى والثانية وستحدد خطوط بداية الموسم الرابع المقرر عرضه عام 2021.

وكشفت تقارير أجنبية منذ أيام أن الموسم الجديد قد حصل على تقييمات مرتفعة من قبل بعض النقاد، بعد مشاهدتهم لأول أربعة حلقات من المسلسل، قبل عرضه رسمياً، وكشفت الشبكة الأمريكية منتصف الشهر الماضى، عن التريلر الأول للموسم الثالث والجديد من مسلسل الخيال العلمي Westworld، والذي كشف الكثير من الشخصيات الجديدة التي تشارك لأول مرة ضمن الموسم الجديد من الممثل العالمي آرون بول.

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وتعرض المسلسل الشهير للتأجيل عدة مرات بعد تعرض مكان التصوير لحريق هائل أدى إلى تلف جميع ديكورات التصوير فى نوفمبر عام 2018.

مسلسل Westworld يشارك فى بطولته كل من: بن بارنز، وانجريد بولسو، وبيردل، وكليفتون كولينز، وايد هاريس، وأنتونى هوبكنز، وجيمس مارسدن، وثاندى نيوتن، وسيمون كوارترمان، ورودريجو سانتورو، وأنجيلا صرافيان وجيمى سيمبسون، وإيفان راشيل وود، وشانون وودوارد، وجيفرى رايت، وإيزابيلا ألفاريز، وميك باش، وكريستيفر سيدينو.

سلسلة الخيال العلمى لـ جوناثان نولان وليزا جوي مستوحاة من فيلم ويست وورلد لمايكل كريشتون الذى طرح في عام 1973، وتدور في حديقة وايلد ويست الترفيهية التي أنشأها الدكتور روبرت فورد (السير أنتوني هوبكينز) مع الروبوتات الشبيهة بالإنسان، حيث يتم تشجيع الضيوف لتنغمس في الأوهام وتلبية رغباتهم.