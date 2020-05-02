شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة جديدة لـ Transformers فى إنقاذ كوكب الأرض بجزء جديد يعرض فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشركة المنتجة لسلسلة الأفلام الشهيرة Transformers، عن البدء في التحضيرات النهائية لإنتاج فيلم جديد من السلسلة يعرض في يونيو 2022 بدور العرض السينمائي.

وبالرغم من وجود فيلمين حالياً مشتقين من السلسلة قيد التنفيذ، إلا أن الفيلم الجديد سيسرد قصة جديدة للمتحولين في إنقاذ كوكب الأرض من الاعتداء الخارجي، ولم تكشف الشركة عن تاريخ محدد لبدء التصوير لحين الانتهاء من الأزمة الصحية الحالية بسبب تفشي وباء كورونا، الذى عطل استكمال تصوير الجزأين الآخرين.

وتأتي تلك الخطوة بعد النجاح الذي حققه فيلم Bumblebee الذي سرد قصة حياة السيارة "بامبل"، ليعطي الضوء الأخضر لإنتاج أفلام جديدة على خطي تلك السلسلة الشهيرة التي حصدت إيرادات بمئات الملايين على مدار السنوات الماضية.

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واستعانت شركة Paramount بالمؤلف أورين أوزيل الذى كتب سيناريو فيلم " 22 Jump Street" للعمل على سيناريو العمل المعاد إنتاجه، وسيشارك ديفيد بيرموت، المنتج للفيلم الأصلى كـ منتج منفذ للعمل الجديد، ولم تعلن الشركة المنتجة عن أي من أسماء الممثلين المشاركين في العمل بعد.

كما تعمل شركة Paramount Pictures على فيلم جديد يدعى Brilliance، من بطولة الممثل العالمى ويل سميث، وسيقوم المؤلف أكيفا جولدسمان بكتابة السيناريو، وهو مستوحى من رواية Marcus Sakey.

وسيلعب سميث دور بطل الكتاب نيك كوبر، وهو وكيل فيدرالي يعمل في قسم التحليل والاستجابة، وظيفته هي تتبع المجرمين، الذين يسلكون طرق إجرامية غريبة ومثيرة، ويتميز ضمن أحداث نيك كوبر نفسه يتميز بهبة فريدة، وهى التحليل التنبئي الذي يسمح له أن يرى ما سيحدث قبل أن يحدث، وبالتالى فإنه يستخدم مواهبه الخاصة ضد أعدائه اللامعين، مثل قاتل يمكنه أن يستخدم الوقت لصالحه، ولكنه مع سير أحداث الفيلم يجد كوبر نفسه أمام خطر كبير.