شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "لما كنا صغيرين" فى أحد فنادق أكتوبر لتصوير عدد من المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق المخرج محمد على الزمن للانتهاء من تصوير مشاهد مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، ويتواجد أبطال العمل اليوم السبت بأحد فنادق أكتوبر لتصوير عدد من المشاهد قبل أن يعود إلى الديكور الرئيسى للعمل، المتوقع أن يستمر تصويره حتى قرب انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأشاد عدد من متابعى موسم دراما رمضان بمسلسل "لما كنا صغيرين"، واصفين العمل بالحصان الأسود للموسم الدرامى، كما أشادوا بأداء ممثليه وإيقاع العمل المتوازن السلس وكادرات مخرجه محمد على.

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.