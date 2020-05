شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات وفيديو.. سيا تطلق أغنية Saved My Life للتصدى لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت اليوم النجمة العالمية سيا أغنية جديدة حملت اسم "Saved My Life"، وذلك بشكل مفاجئ على قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، حيث لم تعلن سيا أنها بصدد تقديم أغنية للتصدى لفيروس كورونا "covid19 " الذي يهدد العالم.

وقدمت سيا أغنية " Saved My Life " لأول مرة خلال "COVID is No Joke" والذى يجمع المال من أجل العاملين بالصفوف الأمامية بمجال الصحة.

وأشار موقع "جاست جيرد" إلى أن الأغنية شاركت في تأليفها النجمة العالمية دوا ليبا، وهي متاحة الآن على العديد من المنصات الموسيقية.

[Verse 1]

Boom, boom, boom

Beats my heart, heart, heart

Baby, boom, boom, boom

In the dark, dark, dark

Baby, boom, boom, boom

Fall apart, part, part

Baby, boom, boom, boom

From the start, start, start

[Pre-Chorus]

I’ve been waiting for you, I’ve been waiting for you

I’ve been waiting for you, I’ve been waiting for you

I’ve been waiting for you, I’ve been waiting for you

I’ve been waiting for you

Yeah, I’ve been waiting for you

[Chorus]

Well, someone must have sent you here to save my life

Someone must have sent you to save me tonight

I know that in darkness I have found my light

I know that in darkness I’ve been given sight

In your loving arms, I feel delight

In your loving arms, I feel alright

Someone must have sent you to save me tonight

Someone must have sent you here to save my life

[Post-Chorus]

Save my life, save my life

Save my life, save my life

Save my life, save my life

Save my life, save my life

[Verse 2]

High, High, High

We take flight, flight, flight

Baby, high, high, high

Touch the sky, sky, sky

Baby, high, high, high

Diamond nights, nights, nights

Baby, high, high, high

This love don’t lie, lie, lie

[Pre-Chorus]

I’ve been waiting for you, I’ve been waiting for you

I’ve been waiting for you, I’ve been waiting for you

I’ve been waiting for you, I’ve been waiting for you

I’ve been waiting for you, I’ve been waiting for you

[Chorus]

Well, someone must have sent you here to save my life (Aah)

Someone must have sent you to save me tonight (Aah)

I know that in darkness I have found my light (Aah)

I know that in darkness I’ve been given sight (Aah)

In your loving arms, I feel delight (Aah)

In your loving arms, I feel alright (I feel alright)

Someone must have sent you to save me tonight

Someone must have sent you here to save my life

[Post-Chorus]

Save my life, save my life

Save my life, save my life

Save my life, save my life

Save my life, save my life

[Outro]

Save my life, save my life

Save my life (Someone must've sent you here to)

Save my life, save my life

Save my life (Save my life)

You saved my life