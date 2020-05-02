شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تبرعهم للعاملين بالمستشفيات..أبطال This Is Us يجتمعوا عبر "Zoom" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع سترلينج كي براون و ماندي مور و كريسي ميتز وغيرهم من ابطال فريق عمل المسلسل الرومانسي " This Is Us " و ذلك عبر تطبيق " ZOOM "، ونشرت كريسي ميتز عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير" إنستجرام " صورة من الجلسة الحوارية " الودية" لأبطال المسلسل، وعلقت ميتز البالغة من العمر ( 39 عاما ) علي الصورة التي نشرتها فكتبت: "التكنولوجيا هنا تجلب الفرح والامتنان.. سعيد جدا لرؤية هذه الوجوه الجميلة " .

وحصدت صورة اجتماع فريق عمل مسلسل " This Is Us " عبر تطبيق "zoom " أكثر من 27 الف likes بعد ساعات من نشرها .



النجوم علي تطبيق zoom

من جهة أخري كان فريق عمل المسلسل الرومانسي " This Is Us " قد اجتمع مؤخرا في خطوة مهمة من أجل الخير خلال الفترة العصيبة التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا " COVID19 " ، فقد تم الكشف عن أنهم تعاونوا مع Frontline Foods لإطعام عمال عدد من المستشفيات و منها " Jefferson Hospital " و " Allegheny Valley Hospital " في بنسلفانيا، كذلك عدد آخر من المستشفيات الموجودة في فيلادلفيا .