شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة .. طرح الجزء الأول من Iron Man فى 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الـ 12 على طرح الجزء الأول من سلسلة الأبطال الخارقين Iron Man، الذى طرح فى 2 مايو من عام 2008، بـ دور العرض المختلفة حول العالم، وحقق العمل الذى قام ببطولته الممثل العالمى روبرت داونى جونيور، إيرادات وصلت إلى 585 مليون دولار أمريكى، عن ميزانية وصلت إلى 140 مليون دولار أمريكى.

العمل حصل على تقييم وصل إلى 7.8 على موقع imdb، وحصل على تقييم 94% على موقع Rotten Tomatoes، ووصلت مدته إلى ساعتين و 6 دقائق، ودار فى إطار تشويقى، وخيال علمى درامى، فيلم Iron Man، من إنتاج شركتى Paramount، ومارفل.

فيلم Iron Man، بطولة روبرت داونى جونيور، جوينث بالترو، تيرينس هوارد، وغيرهم، وتدور أحداث الفيلم توني ستارك، العبقرى، الملياردير، مستهتر، نجل المخترع الأسطوري ومقاول الأسلحة هوارد ستارك، عندما يتم تكليف توني ستارك بتقديم عرض للأسلحة إلى وحدة عراقية بقيادة المقدم جيمس رودس، تم وضعه على خطوط العدو،وبالتالى ينتهى هذا الأمر بشكل سيئ عندما يهاجم المقاتلون الأعداء عربة همفي ستارك التي يقودها.

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ونجا ستارك بـ صعوبة، ولكن مع جسم بالشظايا وبطارية سيارة متصلة بقلبه، من أجل البقاء، توصل إلى طريقة لتصغير البطارية ويكتشف أن البطارية يمكنها تشغيل شيء آخر، وهكذا ولد أول رجل حديدي، وبالتالى يقوم ستارك بـ استخدام الجهاز البدائي للهروب من الكهف في العراق، وبمجرد عودته إلى المنزل، يبدأ في العمل على إتقان بدلة الرجل الحديدي، لكن الرجل الذى كلفه والد تونى بـ رئاسة شركة Stark Industries لديه خطط خاصة به لتولي توني الشركة ومن ثم استخدام الرجل الحديدى فى العديد من الأمور الأخرى.

كما أعلنت شركة مارفل تقديم موعد طرح فيلم الأبطال الخارقين الجديد Thor: Love and Thunder، على أن يطرح فى 11 فبراير من عام 2022، بدلا من 18 فبراير من نفس العام، وفقا للتقرير الذى طرح على موقع " collider "، وكان قد كشف المخرج تايكا وايتيتي الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلمه " Jojo Rabbit "، أنه لايزال يعمل على الجزء الرابع من سلسلة Thor، الذى من المقرر له أن يطرح تحت اسم Thor: Love and Thunder، حيث انهى 4 أو 5 مسودات للعمل، الذى توقف العمل عليه بسبب فيروس كورونا، الذى أدى إلى إيقاف العمل فى صناعة السينما منذ أكثر من شهر.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتي بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طرح عام 2017، صرح وايتيتي " أن الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث أن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".