شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبى راشد تلعب مع ابنتها خلال العزل المنزلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الإعلامية ريا أبى راشد فى فيديو طريف تلعب مع ابنتها، وظهرت مرتدية فستانا أنيقا باللون الأزرق السماوى. ونشرت ريا الفيديو عبر حسابها الرسمى بإنستجرام، وفيه ظهرت واقفة ويمكنك سماع صوت ابنتها فى الفيديو دون أن تراها، لتفاجئ متابعيها أن نجلتها تختبئ فى ثوب ريا، ليضحك الثنائى معا وتحتضن ريا ابنتها فى النهاية. وعلقت ريا على الفيديو قائلة: اللبناني من قول "بقوسة" baoouseh كيف بتقولوها انتو؟ Never gets old".

Advertisements

وانضمت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد لحملة موقع "إنستجرام"، أنستا الخير، بمناسبة شهر رمضان للتشجيع على الأعمال الخيرية بأى صورة، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بعد تفشى فيروس كورونا.



ريا

ونشرت ريا فيديو لها خلال موقع "إنستجرام"، قائلة خلاله: "الخير يمكن يكون بصورة بسيطة مجرد كلمة حلوة لشخص أو مساعدة جار فى الحجر الصحي الحالي لأنه سنه كبير وما بيقدر يروح على السوبر ماركت"، متابعة أنها ستقدم الخير عن طريق مساندة مفوضة اللاجئين وبطرق سريعة من خلال موقع على الإنترنت.

كما علقت على الفيديو قائلة: "شكرًا إنستجرام على إطلاق مبادرة إنستا الخير بمناسبة شهر رمضان الكريم ودعوتي للمشاركة فيها وأنا بدورى بدعو كل أصدقائى ومتابعيني لنشر الخير بأى طريقك بيقدروا عليها".

ودعا عدد من النجوم للاشتراك بالمبادرة منهم يسرا، هند صبرى، صبا مبارك، بشرى، درة، مايا دياب، لجين عمران، ناردين فرج، جويل مارديديان، أسيل عمران، باسل الزورو.