شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..شاهد محمد رمضان وشقيقه الأصغر فى مشهد تراجيدى أبكى مشاهدى "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شعر النجم محمد رمضان "رضوان"، بالعجز لعدم قدرته على حضور دفن زوجته "نجلاء بدر" وابنه، بعد وفاتهما فى الحادث الذى تعرضوا له، والمدبر من قبل أشقائه، وذلك خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "البرنس" الذى يعرض يومياً طوال أيام شهر رمضان على قناة dmc، وحاول شقيقه الأصغر "عادل" أحمد داش تهدئته، وأنهم فى مكان أفضل فى الوقت الحالى، ليقدم الاثنين مشهد تراجيدى إنسانى، تفاعل معه جمهور المسلسل بشدة.

Advertisements

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.