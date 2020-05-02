مدحت تيخا : الكوميديا مع طارق صبري مختلفة.. وكورونا غيرت سيناريو يا أنا ياجدو

استطاع الفنان مدحت تيخا أن يلفت الأنظار إليه خلال السنوات الماضية حتى أصبح اسمه بين كبار نجوم الكوميديا من شباب جيله، كما أحب الجمهور اتباعه المدرسة العفوية وتلقائيته التي تجعل المشاهد يشعر بمصداقية الأحداث، بالإضافة إلى ذلك فأنه برع في أداء شخصية "خليل" الذي قدمه بكوميديا عالية خلال أحداث مسلسل "يا أنا ياجدو".

فمنذ عرض الحلقات الأولي ويحقق المسلسل ردود فعل إيجابية لما تتناول الأحداث حول إسماعيل وحفيده يوسف الذي يعاني من بخل جده ومن عدم وجود عمل يساعده على تحقيق حلمه والزواج من خطيبته قشطة، وتطلع الجميع لوفاة الجد حتى يحصلون على الميراث.

وكشف "مدحت" في حواره لـ "بـوابـة الـوفـد" عن استعداده لشخصية خليل ، وما هي كواليس العمل، تحدث عن تصوير يا أنا ياجدو في زمن كورونا، وكشف عن عاداته في شهر رمضان، بالإضافة إلى تعاونه الأول مع الفنان طارق صبري.

وإلى نص الحوار:

كيف تعاملت مع شخصية "خليل" في مسلسل "يا أنا ياجدو"؟

بصراحة ان خليل رجل في منطقة شعبية لم يستكمل تعليمه ووالدته سواقة توك توك، وتعاملت مع الشخصية على أنه شاب مستواه الثقافي محدود، بالإضافة إلى البعد المادي ان ليس لديه أموال كما أن اللغة التي يتحدث بها سوف تكون لغة الشارع نظرا للبيئة التي يعيش بها.

هل انت من الفنانين الذين يتدخلون في الورق؟

لا، في الحقيقة أتدخل في إطار الدور

الذي أقدمه فقط فأن هناك إبداع لروح الممثل لابد من وضعها في العمل وإلا سيصبح الفنان مجرد آله، ولكن اسم الشخصية لطيف واعجبني ولم أتدخل به.

حدثنا عن أول تعاون بينك وبين الفنان طارق صبري؟

بصراحة الكوميدية مع طارق جميلة جداً، بالإضافة إلى اننا أصدقاء في المقام الأول فكان هناك شعور كبير من الراحة أثناء العمل.

كما أن الأحداث المقبلة فى مسلسل "يا انا ياجدو" ستكون مضحكة جدًا.

كيف تتابع ردود فعل الجمهور عن مسلسل "يا انا ياجدو"؟

اتابع ردود فعل الجمهور عن طريق الشارع ومواقع التواصل الإجتماعي وهي إيجابية وسعدت بها كثيرآ ولكن مازال العرض في البداية

فهناك مشهد وفاة إسماعيل الذي يجسد الفنان أحمد بدير وهو جد يوسف عندما ذهبنا اليه وقمنا بالتخطيط لدفنه بطريقة كوميدية وتفاجأنا بأنه لم يتوفى فهذا المشهد كان يحتوي على العديد من الايفيهات التي علق عليه الجمهور.

بعد عرض هذه الحلقة انتشرت شائعة وفاة الفنان أحمد بدير.. فما تعليقك؟

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بصراحة كانت شائعة سخيفة جدآ، ولكن الشعب المصري لديه وعي وذكاء كبير ولايمكن ان يحدث تداخل بين شخصية في عمل وبين الحقيقة.

حدثنا عن التصوير في زمن كورونا؟

نحرص على التعقيم المستمر، بالإضافة إلى إلغاء

جميع المشاهد التي تحتوي على التجمعات والاكتفاء بذكرها فقط أثناء الحدث مما قام بتغيير العديد في السيناريو .

ما أصعب المشاهد بالنسبة لك في "يا انا ياجدو"؟

في الحقيقة لايوجد مشاهد صعبة في العمل فأن المسلسل بأكمله مشاهدة لطيفة وكوميدية ولكن الجزء الخارجي من التصوير هو الذي يحمل صعوبات نظرا للتصوير أثناء صيام شهر رمضان ودرجة الحرارة مرتفعة.

ما المسلسلات التي تتابعها خلال الماراثون الرمضاني؟

احرص على متابعة جميع الأعمال ولكن مانال إعجابي مسلسل النهاية فهو من الافكار التي اتمنى تقديمها، بالإضافة إلى مسلسل الاختيار فأنه عمل عظيم وافضل ان يصبح كل عام هناك عمل يتحدث عن قصة شهيد لبطل من أبطال الجيش والشرطة نظرا لانه دراما مصرية غنية بنسبة 100٪ ولم يتم اقتباسها من عمل اجبني، كما أنه تاريخنا واتمنى المشاركه ايضا فهؤلاء الأعمال.

هل الجمهور سوف يرى مدحت تيخا في أعمال مختلفة عن نوعية الكوميدي؟

بالفعل قدمت مسلسل بنت القبائل ولم تكن الشخصية التي اجسدها كوميدية فأنا لم أكن من هواة الكوميدي فقط لذلك احب ان يكون هناك تنوع في أعمالي.

ما رأيك في الدراما التي أصبحت خارج السباق الرمضان؟

في الحقيقة فهذا الموسم مهم جدا وبحكم ان الأعمال تكون قليلة هذه الفترة عن شهر رمضان فتصبح بالفعل نسبة المشاهدة عالية، بالإضافة إلي ان اصبح هناك جمهور كبير لها وتواجد هام وردود أعمال كبيرة لذلك هو موسم مهم جدآ.

ما العناصر التي يختار مدحت تيخا أعماله بناء عليها؟

احرص دائما أن يكون الجور الذي احسده جديد ولم أقدمه من قبل كما أنه لابد أن ينال إعجابي وارى نفسي خلاله.

ماهي العادات التي تحرص اتباعها خلال شهر رمضان؟

العادات هي صيام الشهر المبارك وعندما لم يكن هناك تصوير احرص على الجلوس في المنزل.