أيمن عادل: أواصل ممارسة الرياضة والتدريب للحفاظ علي اللياقة البدنية

صرح أيمن عادل لاعب وادي دجلة بأنه يواصل اللعب في الجيم المنزلي وممارسة الرياضة والتدريب الفردي للحفاظ على اللياقة البدنية. وأضاف عادل قائلًا: "بأنه مع قرار تأجيل الدوري الممتاز المصري لحين الانتهاء من جائحة انتشار فيروس المصري لحين الانتهاء من جائحة انتشار فيروس كورونا متمنيا أن يزول هذا الوباء قريبًا عن العالم أجمع". Advertisements وأختتم اللاعب أيمن عادل بأن يتابع ويتواصل مع الجمهور عبر حساباته الرسمية للتواصل معهم و منهم الانستقرام الذي تخطي 300 الف متابع. يتابع ويتواصل مع الجمهور عبر حساباته الرسمية للتواصل معهم و منهم الانستقرام الذي تخطي 300 الف متابع. ويذكر ان أيمن عادل هو لاعب في الفريق الأول بنادي وادي دجلة وسبق له ولعب أيضًا للنادي الأهلي ونادي ليرس البلجيكي.

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