فيديو .. صراخ هيستيري من بدرية طلبة في الحلقة الـ 9 من رامز مجنون رسمي

استضافت الحلقة التاسعة من برنامج رامز مجنون رسمي الفنانة بدرية طلبة، وخلال الحلقة يتم خداعها وإقناعها بأنها تصور برنامج كرسي الحقيقة، الذي تقدمه أروى، ثم تجلس بدرية على كرسي وتسألها أروى العديد من الأسئلة الشخصية.

وتنتقل أروى إلى المرحلة الأخيرة من برنامجها حيث عرضت 3 صور لنجوم الفن، وكان من بينهم أحمد مكي، شيماء سيف، ورامز جلال، والذي يخترق الصورة ولتتفاجأ بدرية به.

ويطالبها رامز بالخضوع للمقلب الذي يتعرض من خلالها للصعق بالكهرباء وتغمره المياه ويقوم الكرسي بالدوران مثل ألعاب الملاهي.

ويأمر رامز مساعده بإنزال الكرسي في حوض مليء بالماء، ويهددها بوضع حيوانات به فيترجاه أنه يتوقف لخوفه منه، وتبدأ بدرية بالصراخ الهيستيري فيطالبها رامز بإخراجها ويحاول تهدئتها قبل أن يستدرجها للجزء الأخير من المقلب وتسقط في حفرة الماء ليعلن انتهاء المقلب.

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يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي تقديم رامز جلال وأروى، وتعد فكرة البرنامج مقلب يقوم به رامز، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحيي إسماعيل والراقصة جوهرة.

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