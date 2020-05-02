ليلى أحمد زاهر للوفد: والدي هو فناني المفضل.. وياسر جلال أبويا الثاني

دائمًا ما تفرض الموهبة نفسها، فحتى وإن كانت وسط نجوم بارزة في مجال الفن يلاحظ المشاهد المواهب الحقيقية والأدوار المميزة وهو ما حدث مع ليلى أحمد زاهر والتي انقطعت عن التمثيل طوال ست سنوات مضت لتعود بقوة بشخصية نورا تلك الفتاة التي أحبها الجمهور منذ إطلالتها الأولى في مسلسل الفتوة ليرغب المشاهد في التعرف أكثر على الفتاة التي تركها منذ سنوات قليلة طفلة وعاد ليجدها ممثلة محترفة. فإذا كنت من بين الراغبين في التعرف أكثر على ليلى أحمد زاهر فلك هذا من خلال هذا الحوار.





ما الذي جذبك لتقديم شخصية نورا ؟

أكثر ما جذبني هو الإطار الزمني للمسلسل، كما تمتاز شخصية نورا بالطيبة وبحبها القوي لأبيها، ومرت بظروف صعبة فهي فتاة والدتها متوفيه كل تلك الأمور حمستني كثيرًا لها.

من الذي قام بترشيحك للدور ؟

ياسر جلال

كيف قمتِ بالتحضير للشخصية ؟

قرأت السيناريو بأكملة والدور قرابة الثلاث مرات وتعمقت كثيرًا في الشخصية مما أتاح لي سهولة في أدائها.

ما هي الصعوبات التي واجهتك في المسلسل ؟

مشاهد ضرب النبوت كانت من بين المشاهد الصعبة فلم أحمل نبوت من قبل، ففي البداية كان حملة صعب والتدريب به أصعب ولكن مع كثرة التمرين بدأت أعتاد حمله، هناك ايضًا مشاهد تجمع نورا مع والدها بها قدر عالي من الدراما وهي أكثر المشاهد التي خشيت منها ولم أستطع النوم بسببها.

كيف تلقيتِ ردود الأفعال ؟

الحمدلله، أنا تفاجئت من ردود الأفعال فالله الحمد لم الاحظ أي رد فعل سلبي عن الشخصية.

حدثيني عن كواليس العمل مع ياسر جلال ؟

عظيمة، ياسر جلال بمثابة والدي الثاني وصديقي، تعلمت منه الكثير وأعطاني ثقة بنفسي، من المستحيل أن أظل في مزاج سيء بعد

رؤيته والحديث معه.

ماذا أضاف لكِ ياسر جلال ؟

تعلمت من ياسر جلال الكثير من الأمور الخاصة بالتمثيل، كذلك التواضع فهو وأبي دائمًا ما يؤكدان على أهمية التواضع مع الناس، فالناس هم سبب وجود الممثل، كما تعلمت منه الثقة بالنفس.

عَلمك والدك الفنان أحمد زاهر التواضع، وماذا ايضًا ؟

الالتزام، فهو أكثر شخص ملتزم بمواعيده يمكن أن يتواجد في لوكيشن التصوير مبكرًا عن موعده ولكن لا يصل متأخر دقيقة، ودائمًا ما يؤكد علينا ضرورة الألتزام في المواعيد وفي كافة مناحي الحياة، بالإضافة للالتزام فلقد رباني والدي على التواضع فهي من الأساسيات التي كان يؤكد عليها دائمًا.

ما الذي اضافه لكِ التعامل مع المخرج حسين المنباوي ؟

حسين المنباوي مخرج عظيم، علمني الكثير من الأمور الخاصة بالتمثيل وكان يؤكد علي دائمًا أن اتناقش معه في حالة وجود أي ملاحظات تخص دوري، فلقد أحببت التمثيل بسببه أكثر مما كنت أحبه.

عودتك للتمثيل مرة أخرى كانت بعد أنقطاع دام 6 سنوات، فما هو شعورك في أول يوم تصوير ؟

الخوف، ولكن ليس الخوف الذي يعيق أداء الممثل فأول مشهد قمت بتصويره وهو أحد مشاهد الحلقة الثانية، فلقد كنت خائفة جدًا ولكن وجود ياسر جلال وطمئنته لي هدأ من روعي كثيرًا كما يفعل دائمًا فعلي الرغم من معرفتي المسبقة به فنحن أصدقاء من الجيم ولكن كان لدي رهبة من التمثيل أمامه سرعان ما أزالها.





طوال فترة انقطاعك عن التمثيل، هل كنتِ تواظبي على حضور

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لا لم أحضر أي ورشة تمثيل فوالدي بمثابة ورشة تمثيل بالنسبة لي، كذلك والدتي مدربة تمثيل وقد ساعدتني كثيرًا في أداء شخصية نورا وكانت تحضر معي أيام التصوير، فإذا كنت نجحت في أداء الدور فالفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود لياسر جلال الذي منحني الفرصة ووالدتي فلقد أرهقتها كثيرًا ووالدي الذي أعطاني الكثير من الملاحظات والنصائح.

ماذا تفضلين أكثر السينما أم التلفزيون ؟

الأثنين، ولكن أفضل الدراما التلفزيونية أكثر من السينما فالمسلسل به الكثير من الأحداث وهناك مساحة للتأثر بالشخصيات أكثر من الفيلم.

كيف ترىِ دور الفنان أحمد زاهر في البرنس ؟

رائع، والدي من وجهة نظري هو ممثلي المفضل فهو متقن للشخصية وقام بالتحضير الجيد لها، ودور فتحي عظيم وبالأخص مشهد أمس لقد بكيت بسببه فشخصية فتحي التي تبدو تجسيد الشيطان على الأرض بها أبعاد أخرى تجعل المشاهد يشفق عليه.

هل تتابعِ مسلسلات رمضان هذا العام ؟

لا اتابع الكثير من المسلسلات بسبب استكمال التصوير، ولكن بالطبع أتابع الفتوة والبرنس من أجل والدي ولأنني أحب أعمال المخرج محمد سامي كذلك الأختيار وبعض مشاهد خيانة عهد.

ما هو الدور الذي تتمني تقديمه ؟

أي دور مختلف عني وبه مساحة تمثيل، ولكن ليس هناك أدوار محددة

ما هي معاييرك في اختيار أدوارك ؟

من هو المخرج، المؤلف، البطل، السيناريو كذلك دوري أنا فليس كل الأدوار أوافق عليها

هل لديكِ خطوط حمراء في التمثيل مهما كانت روعة الدور المعروض ؟

بالطبع، لدي حدود في تمثيل المشاهد الرومانسية فشخصية نورا في الفتوة تقع في غرام أحد الأشخاص ولكن ليس هناك مشاهد حميمية وعلى هذا الأساس وافق والدي فهو رباني منذ صغري على ذلك.

هل سيجمعك عمل قريبًا مع ملك أختك أو مع والدك ؟

حتى الآن ليس هناك عمل مشترك بيننا ولكن بأذن الله سيرى الجمهور ملك العام القادم في عمل فني

هل لديكِ هوايات أخرى بخلاف التمثيل ؟

أحب البيانو ولكني لست محترفة أنا فقط لدى أذن موسيقية، كذلك أحب الطبخ والأكل عمومًا

ما هي أعمالك القادمة ؟

حتى الآن ليس هناك مشاريع قادمة، فانا اتمنى إن انال إعجاب الناس في الفتوة قبل التفكير في أي أعمال قادمة.