فيكتوريا بيكهام تحتفل بعيد ميلاد ديفيد بيكهام بطريقتها الخاصة في الحجر المنزلي.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت مصممة الأزياء العالمية ​فيكتوريا بيكهام​، بعيد ميلاد زوجها نجم كرة القدم السابق ​ديفيد بيكهام​، بطريقتها الخاصة في الحجر المنزلي.

ونشرت فيكتوريا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو إحتفالاً بهذه المناسبة، وعلّقت: "عيد ميلاد سعيد لأفضل والد، نحتفل بعيد ميلادك فى العزل المنزلي، ونحن نفتقد بروكلين وجميع أصدقائنا وعائلتنا اليوم، نحن جميعا نحبك كثيرا".

يُذكر أن فيكتوريا منحت 30 موظفاً في علامتها التجارية للأزياء، التص تعثرت في ظل أزمة فيروي كورونا، إجازة من دون راتب، مما عرضها لإنتقادات كبيرة، بسبب عدم حاجاتها إلى مثل هذا التصرف في الوقت الحالي، على الرغم من إمتلاكها ثروة تبلغ 335 مليون جنيه إسترليني، وشرائها مؤخراً لمنزل في ميامي بحوالى 20 مليون جنيه إسترليني.

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