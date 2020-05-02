ميرنا وليد - بيروت - أثار الكاتب والناقد الفني السعودي ​محمد سلامة​، الجدل، بتعليقه، بعد إنجاب زوجته الفنانة السعودية ​مروة سالم​، مولودتهما الأولى.

ونشر سلامة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لزوجته من المستشفى، بعد الولادة، وعلّق: "ولدت مروة سالم"، كما كتب: "رغم حبّي الجم لزوجتي.. إلا أني لأ أنصح بالإنجاب إلا للضرورة.. لا أحتاج لتوضيح السبب".

ووجه أحدهم سؤالاً له عن ضرورة الإنجاب من وجهة نظره، ليرد قائلاً: "حبك الجمّ لزوجتك حين يكون هذا طلبها".

وكانت سالم قد كشفت مؤخراً جنس جنينها، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت وهي تمسك بالون كُتب عليه "Boy or Girl"، لتؤكد بعد ذلك أنها تنتظر مولودة "أنثى".

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كانت هذه تفاصيل خبر زوج فنانة خليجية مشهورة يثير الجدل بتعليقه بعد إنجابها مولودتهما الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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