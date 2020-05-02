مادونا بتصريح صادم عن علاقتها بـ فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة ​مادونا​ أن لديها أجساماً مضادة ضد ​فيروس كورونا​ في الدم، قائلة إنها تعتزم الخروج من البيت لأجل ما وصفته بـ"التنفس في هواء كوفيد 19".

وأشارت مادونا في مقطع فيديو نشرته، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أنها أجرت فحصاً خلال الأونة الأخيرة، ووجدت أن لديها أجساماً مضادة، وأضافت: "ولذلك سأخرج وسأقود السيارة لمسافة طويلة. وسأفتح النافذة وسأتنفس هواء وباء كوفيد 19".

ولم يُعرف ما إذا كانت مادونا قد عانت أي أعراض من جراء إصابتها بالفيروس، كما أنها لم تعرض دليلاً أو فحصاً، يؤكد أنها طوّرت بالفعل تلك الأجسام المضادة.

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