ميرنا وليد - بيروت - فاجأ أحد متابعي مسلسل "​البرنس​"، الممثلة المصرية ​روجينا​، برأيه الصادم والطريف بالوقت ذاته، بدورها في المسلسل، وقال إن "دور روجينا في البرنس (فدوى") دور إستثنائي ورائع يستحق لقب كورونا الشاشة"

التعليق الطريف لفت نظر روجينا، التي أعادت نشر صورة للمنشوره عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت: "كورونا الشاشة.. هي فدوى مرعبة أوي كدا.. دانا بيستضعفوني.. أنت غلطت ياعمري (بصوت فدوى)".

يُذكر أن المسلسل، الذي يعرض حالياً في رمضان، من بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، نور اللبنانية، روجينا، دنيا عبد العزيز، إدوارد، نجلاء بدر، من تأليف وإخراج محمد سامي.

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كانت هذه تفاصيل خبر متابع يصف روجينا بـ"كورونا الشاشة".. وهكذا ردت - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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