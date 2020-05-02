أحمد زاهر يتلقى تهديدات بالقتل!

ميرنا وليد - بيروت - فوجئ الممثل المصري ​أحمد زاهر​ بعدد من التهديدات بالقتل، من بعض المتابعين عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب أدائه لشخصية "فتحي"، في أحداث مسلسل "​البرنس​، والذي سعى لقتل شقيقه "رضوان البرنس"، والذي يجسد شخصيته، الفنان المصري محمد رمضان، وعائلته، بسبب خلاف على الميراث.

وتلقى زاهر تهديدات بالضرب والقتل، الى جانب الشتم المستمر ورسائل النصية عبر الهاتف طوال اليوم، والتي تحمل عبارات مسيئة وتهديده إذا خرج من منزله، وذلك بعد تأثر الجمهور بالشخصية ومطابقتها للواقع.

يُذكر أن المسلسل، الذي يعرض حالياً في رمضان، من بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور اللبنانية، روجينا، دنيا عبد العزيز، إدوارد، نجلاء بدر، من تأليف وإخراج محمد سامي.

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