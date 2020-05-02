“مُتّ لدقيقتين”.. طفلة تروي معركتها مع مرض مرتبط بكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 مايو 2020 08:35 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وكادت جولييت دالي أن تموت عندما تسبب لها الفيروس في حالة قلبية نادرة، فيما بدأ الأطباء في جميع أنحاء بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والآن الولايات المتحدة يحذرون من أن الفيروس قد يكون قاتلاً لبعض الأطفال.

وجولييت، واحدة من الحالات الأولى التي تم تشخيصها في الولايات المتحدة بالالتهاب النادر، وقالت والدتها إن الفتاة الصغيرة كانت تتمتع بصحة جيدة قبل أن تتدهور صحتها و يتم وصلها بجهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة لمدة أربعة أيام.

وقالت جولييت لبرنامج صباح الخير أميركا الأربعاء “مُتّ لدقيقتين”.

وقبل ثلاثة أسابيع، نقلت جولييت جواً إلى مركز أوكسنر الطبي في نيو أورلينز بسبب قصور في القلب.

لم تعاني من أعراض نموذجية لفيروس كورونا مثل الحمى أو السعال أو صعوبات في التنفس ولكن كانت تعاني من آلام شديدة في البطن.

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قالت: “آلام في معدتي لم تتوقف. لم أكن أريد أن أتحرك لم أكن أريد أن أعيش. أردت أن يتوقف كل شيء”.

بعد أن وضعوا أنبوب التنفس أسفل حلقها، توقف قلبها واضطر الأطباء إلى القيام بدقيقتين من الإنعاش القلبي الرئوي عليها في تلك المرحلة.

وقال الدكتور جيك كلاينماهون، طبيب قلب الأطفال في مركز أوكسنر الطبي الذي عالج جولييت، إنه تم تشخيص إصابة جولييت بحالة التهابية نادرة يمكن أن تؤدي إلى تورم الشرايين، على غرار مرض كاواساكي.

وتتزايد المخاوف من أن فيروس كورونا تبين أنه أكثر فتكا بالأطفال مما كان يعتقد في البداية بعد أن بدأ العديد من الأطباء في الدول التي تضررت بشدة يدقون ناقوس الخطر حول حالات مماثلة حيث يصاب الاطفال بحالات قلبية قاتلة يعتقد أن الفيروس يتسبب فيها.

ومرض كاواساكي الذي لا يعرف سببه عادة ما يصيب الأطفال دون الخامسة وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطرة التهاب شرايين القلب.