باقة كبيرة من المع نجوم الشاشة الصغيرة نشاهدها هذا العام في مسلسلات رمضان 2020، حيث تطل علينا أجمل الثنائيات الرمانسية من النجوم العرب.

هؤلاء هم ثنائيات رمضان 2020:

خليجياً تظهر النجمة بثينة الرئيسي بدور البطولة مع النجم حسين المهدي ليشكلان ثنائي رائع في مسلسل محمد علي رود .

أما مصرياً، وفي الإطار الرومانسي نجد مسلسل فرصة ثانية من بطولة ياسمين صبري التي تقوم بدور ملك التي تتعرض للكثير من الأزمات العاطفية ويشاركها البطولة أحمد مجدي ومجموعة من النجوم الشباب.

سورياً، النجمة كاريس بشار تظهر بدور البطولة مع النجم بسام كوسا في الدراما السورية سوق الحرير.

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وفي مسلسلات لبنان - سوريا خلال شهر رمضان تلعب النجمة ستيفاني صليبا دور البطولة مع النجم عابد فهد في مسلسل الساحر.

أما النجمة دانييلا رحمة نجدها في دور رومانسي مع النجم السوري قيس الشيخ نجيب في مسلسل أولاد آدم.

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