بالفيديو.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن وتهمة تزوير الأموال

أوضحت الفنانة المصرية عايدة رياض خلال برنامج «خط أحمر» عن الحادثة التي أدت إلى دخولها السجن.
وقالت إن القصّة بدأت عندما اتهمتها سيدة بأنها أخذت منها 100 دولار أميركي مزورة.
وتابعت رياض: «جاء أربعة أشخاص لمحرم فؤاد، وقالوا له أخدنا من المدام 100 دولار مزورة، قالهم إزاي وهي مش بتخرج".
وأضافت رياض: "محرم فؤاد نزل معاهم وهو ميعرفش حاجة، وبعدها بدأت التحقيقات، ومحرم فؤاد عمل خناقة كبيرة، ووقتها الجرايد كلها كتبت."
لكن المحكمة أكدت، في حيثيات الحكم، أن الفنانة المصرية بريئة من التهمة المنسوبة إليها، لكن الإعلام تناول الخبر بشكل واسع، نظراً لكونها فنانة معروفة، كما كانت في هذه الفترة متزوجة من الفنان محرم فؤاد.
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