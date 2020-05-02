يسرا: لا أحد ينافسني في رمضان!

في مقابلة أجرتها الفنانة يسرا مع أحد المواقع الالكترونية حيث تحدّثت عن غيابها العام الماضي عن سباق رمضان 2019 وقالت أن هذا الأمر سمه لها بالقضاء وقت أكبر مع والدتها أثناء مرضها وقبل وفاتها.
وفي سؤال عن كيف ترى المنافسة هذا العام فى السباق الرمضاني؟
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أجابت: لا أنافس سوى نفسى ولا علاقة لي بمنافسة رمضان، بالتأكيد المسلسلات أقل من الطبيعى نتيجة الظروف المحيطة مثل كورونا، وتأخر تصوير بعض المسلسلات، ولم يتمكنوا من الانتهاء، لكن هناك نسبة مشاهدة عالية نتيجة البقاء فى المنزل.
وتشارك يسرا في السباق الرمضاني 2020 من خلال مسلسلها الرمضاني «خيانة عهد».
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