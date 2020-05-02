هكذا علّقت ليلى علوي على صورة شبيهتها !

علّقت الممثلة المصرية ليلى علوي، عنعلى صورة لفتاة تشبهها كثيرا، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت علوي على حسابها الرسمي بتويتر: "سبحان الله. يخلق من الشبه أربعين"، ووضعت صورتها بزي مشابه لزي الفتاة الأفغانية. وانتشرت صورة الفتاة الأفغانية بشكل كبير على موقع تويتر، وجعلت الجمهور في حيرة كبيرة بالتفريق بينهما. وشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفتاة الأفغانية بزيها الملون، بليلى علوي في فيلم "إعدام ميت" الذي قدمته عام 1985 مع النجم الراحل محمود عبد العزيز. Advertisements وانهالت التعليقات على صورة الفتاة الأفغانية الشبيهة بالفنانة ليلى علوى، الامر الذى حير البعض في التفريق بين الفنانة ليلى علوى والفتاة الأفغانية. وقال أحد هم:" ليلي علوي النسخة الأفغانية"، وكتب أخر:" افتكرتها ليلى علوي".



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