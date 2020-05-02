كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 08:14 مساءً - حلت الفنانة التونسية ” هند صبري ” ضيفة مع الإعلامية ” إيناس الشواف ” في برنامج ” نجوم في الحجر ” الذي يذاع على راديو إينرجي .
وتحدثت هند صبري خلال الحلقة عن أزمة فيروس كورونا المستجد التي يشعدها العالم بالوقت الحالي وفترة الحجر المنزلي .
فقالت إنها كانت متفائلة بـعام 2020 لكن الفرق بين توقعاتها والواقع أصبح مثل الفرق بين السماء والأرض .
وكشفت عن بعض الأشياء التي تعلمتها في فترة الحجر المنزلي حيث تعلمت الكروشيه واستطاعت ترتيب أمورها وكتبها وسلسلة الأفلام التي أرادت دوما مشاهدتها .
وأضافت هند صبري إنها تعلمت أيضا خبز العيش الفرنساوي والعربي والهندي والعربي والتونسي بفضل تطبيق ” pinterest ” والذي أفادها في تحضير الأكلات الاسيوية التي تفضلها كثيرا .
وبسؤالها عن أول شئ سوف تقوم به بعد فك الحظر قالت إنها سوف تحضن والدتها التي اشتاقت لها كثيرا .. كما ستعود إلى تصوير فيلمها الجديد ومسلسلها ” هجمة مرتدة ” مع أحمد عز وهشام سليم بعد أن عطلت الكورونا سفرهم من أجل تصوير المسلسل الذي ينتمي إلى نوع الدراما المخابراتية .
وأشارت هند صبري إلى بعض الأمور التي يجب أن تتغير بعد انتهاء الحجر قائلة : ” يجب أن يتغير المجتمع ويأخذ الأمور بسلاسة ولا يتكالب على مصالحه الشخصية ” .
وتابعت : ” وأن يرتب الجميع أيضا أولولياته ويعرف أن صلة الرحم يجب أن تكون في أول قائمة أولويتنا بعد حرماننا من حضن أهالينا وحرمان أطفالنا من أجدادهم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر في تعليقها على الحجر المنزلي .. هند صبري : ” واحشني حضن أمي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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