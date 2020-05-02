في تعليقها على الحجر المنزلي .. هند صبري : ” واحشني حضن أمي “

كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 08:14 مساءً - حلت الفنانة التونسية ” هند صبري ” ضيفة مع الإعلامية ” إيناس الشواف ” في برنامج ” نجوم في الحجر ” الذي يذاع على راديو إينرجي .

وتحدثت هند صبري خلال الحلقة عن أزمة فيروس كورونا المستجد التي يشعدها العالم بالوقت الحالي وفترة الحجر المنزلي .

فقالت إنها كانت متفائلة بـعام 2020 لكن الفرق بين توقعاتها والواقع أصبح مثل الفرق بين السماء والأرض .

وكشفت عن بعض الأشياء التي تعلمتها في فترة الحجر المنزلي حيث تعلمت الكروشيه واستطاعت ترتيب أمورها وكتبها وسلسلة الأفلام التي أرادت دوما مشاهدتها .

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وأضافت هند صبري إنها تعلمت أيضا خبز العيش الفرنساوي والعربي والهندي والعربي والتونسي بفضل تطبيق ” pinterest ” والذي أفادها في تحضير الأكلات الاسيوية التي تفضلها كثيرا .

وبسؤالها عن أول شئ سوف تقوم به بعد فك الحظر قالت إنها سوف تحضن والدتها التي اشتاقت لها كثيرا .. كما ستعود إلى تصوير فيلمها الجديد ومسلسلها ” هجمة مرتدة ” مع أحمد عز وهشام سليم بعد أن عطلت الكورونا سفرهم من أجل تصوير المسلسل الذي ينتمي إلى نوع الدراما المخابراتية .

وأشارت هند صبري إلى بعض الأمور التي يجب أن تتغير بعد انتهاء الحجر قائلة : ” يجب أن يتغير المجتمع ويأخذ الأمور بسلاسة ولا يتكالب على مصالحه الشخصية ” .

وتابعت : ” وأن يرتب الجميع أيضا أولولياته ويعرف أن صلة الرحم يجب أن تكون في أول قائمة أولويتنا بعد حرماننا من حضن أهالينا وحرمان أطفالنا من أجدادهم ” .