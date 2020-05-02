عبد المجيد عبد الله : ” لا تدوشونا الله يصلحكم “

كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 08:14 مساءً - نشر الفنان السعودي ” عبد المجيد عبد الله ” تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” ردا على هجوم بعض المتابعين له بسبب إعلانه عن إستعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان ” سامح الله احتياجي ” .
حيث اعترض المتابعون عن إعلانه وطرحه للأغاني في شهر رمضان .. وهو ما دفعه إلى الخروج للرد عليهم في رسالة حازمة وقوية .
فكتب عبد المجيد عبد الله : ” ياجماعة أنا بحكي مع جمهوري والواحد ما عنده شيء صارت مشكلة .. اللي ما يعجبه لا يدخل وإذا تعتبروا الأغاني حراما ترى غيركم يشوف غير كذا لا تدوشونا الله يصلحكم ” .
وتابع : ” وكل واحد داخل المنشن مفتي ويشتم .. كفاكم النظرة الدونية للفنانين ترا فيهم خير أكثر من بعض ناس كثير والدولة ما قصرت معترفة بالفن وكفى ” .
وقال في تغريدة أخرى : ” أنا عايش لحبايبي الصدقيين من بنات وشباب هم أمل المستقبل واتشرف فيهم .. اصبحت جزء منهم وإحساسي إنهم أبناء والتعامل معهم عفوي ” .
وأضاف عبد المجيد عبد الله : ” أشعر بمشاعرهم وأصدقهم ويصدقوني .. هم أغنيتي اللي ابحث عنها فاهتمامهم بما اقدمه فعلا واعيش عواطفهم الحقيقية .. فـ هالليالي الكريمة اقول الله يخليكم لي ولايحرمني منكم ” .
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