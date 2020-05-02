الموت يفجع الفنانة ” ماجدة الرومي “

كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 08:14 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” ماجدة الرومي ” عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” تغريدة لها أعلنت من خلالها عن وفاة قائد فرقتها الموسيقية الفنان السوري ” أسعد خوري ” .

فكتبت قائلة : ” فوجئت اليوم بخبر وفاة الأستاذ الفنان الكبير أسعد خوري الذي رافقني كقائد لفرقتي الموسيقيّة في حفلات عدة خلال الأعوام الماضية ” .

وتابعت : ” وأوجعني جدا خبر رحيله لأنني أكنّ له من أعماق قلبي كل التقدير والاحترام لكل ما كان يمثله من قيم أخلاقية وفنية سامية ” .

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وقالت في تغريدة أخرى : ” حماسه في إنجاز العمل الفني وتفانيه في متابعة تنفيذ الأغاني بأدق أدق تفاصيلها واهتمامه اللافت براحتي أثناء الحفلات جعله عندي من الناس الأشراف الذين يحتفظ بهم قلبي كنبضاته ” .

وأضافت : ” هو فعلا خسارة لا تعوض لسوريا الجليلة أولا ومن ثم لنا جميعا ” .

واختتمت ماجدة الرومي نعيها وقالت : ” أتقدم لعائلته الحبيبة وللعائلة الفنية السورية الكريمة كلها ولأعضاء فرقته الموقرة ولكل من عرفه وأحبه بأصدق التعازي القلبية راجية المولى عز وجل أن يسكنه الى الأبد فسيح جناته .. آمين ” .