بعد مرور 18عام..شاهد كيف اصبحت الطفلة التي غنت “بابا فين”؟ – بالصور

كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 08:14 مساءً - في عام 2002 شكّل مجموعة من الأطفال الصغار فرقة غنائية مكونة من 7 أطفال تحمل إسم “فيري بيبي”؛ والتى كانت أشهر أغانيها علي الإطلاق الأغنية المعروفه “بابا فين”،حيث حققت حينها نجاحا كبيرا في الوطن العربي.لكن معظم الأطفال المشاركين فيها اختفوا مع انشغالهم بالدراسة .

ولكن بعد مرور 18 عامًا نوّرد لكم صورة لإحدى بطلات الفيديو كليب الغنائي الشهير، قد كبرت وتزوجت وأصبحت من أجمل الشابات .

يُذكر أن أغنية “بابا فين”، من كلمات مصطفى كامل، والحان مصطفي كامل، وتوزيع أحمد نصر، وإخراج نصر محروس. كما تم ضمها إلى الالبوم الذي يُعد الأول والأخير لفرقة الأطفال الشهيرة، مع 7 أغنيات أخرى وهي: أنا كتكوت ، ماما، حب بابا، بزازة ، أم البلاد ، فيها إيه ، وهريدي، وحمل هذا الألبوم إسم “بابا فين”.