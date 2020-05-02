عامر خان يبتكر حيلة “عبقرية” لمساعدة المحتاجين.. لن تصدق مدي ذكائه!

كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 08:14 مساءً - قرر نجم بوليوود العالمي “عامر خان” مساعدة الفقراء والمتضريين من أنتشار فيروس كورونا المستجد في بلده، وذلك بعد تسببه في خسارتهم العديد من أعمالهم وقطع مصادر رزقهم وذلك لإلتزامهم بالحجر الصحي، الإجراء الوقائي المُتّبع للحد من إنتشار الفيروس..

ولكن لجأ خان لحيلة “عبقرية ” لضمان وصول المساعدات لمن يستحقها بالفعل، حيث أعلن أنه سوف يتبرع بـ كيلو طحين/ دقيق واحد فقط لكل أسرة محتاجه، وعلي المحتاجين التوجه لأخذ الكيس، وبالفعل تم توزيع الأكياس علي عدد من الأفراد المحتاجين الذين لا يملكون حتى ثمن كيس طحين؛ إلا أن المفاجأة كانت بوجود مبلغ 15 ألف روبية هندية داخل كل كيس.

وقام أحد النشطاء بنشر صور أكياس الطحين عبر حسابه علي موقع “إنستجرام” ، ليثني على ما قام به النجم الهندي والذي ضمن بهذه الحيلة البسيطة وصول مبلغ التبرع الحقيقي لمستحقيه حيث لم يتهافت على أكياس الطحين سوى من يحتاجه بالفعل ،وأشاد جمهور الفنان ومحبيه حول العالم، بما قام به وبطريقته الذكية في توزيع النقود علي الفقراء والمحتاجين. مؤكدين علي أنه ألهم بها الكثيرين .