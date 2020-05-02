الفنانة السعودية مروة سالم تضع مولودتها.. وزوجها يثير الجدل بأغرب تعليق

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وضعت الفنانة والإعلامية السعودية مروة سالم مولودتها الأولى من زوجها الكاتب والناقد الفني محمد سلامة.

سلامة نشر صورة لزوجته من المستشفى بعد الولادة، وذلك على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، وكتب: “ولدت مروة سالم”.

زوج الفنانة السعودية أثار الجدل بتعليق غريب، حيث كتب: “رغم حبّي الجم لزوجتي.. إلا أني لأ أنصح بالإنجاب إلا للضرورة.. لا أحتاج لتوضيح السبب”.

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تعليق سلامة أثار جدلا واسعا بين متابعيه، ووجه أحدهم سؤالا له عن ضرورة الإنجاب من وجهة نظره، ليرد قائلا: “حبك الجمّ لزوجتك حين يكون هذا طلبها”.

وكانت الفنانة والإعلامية السعودية مروة سالم قد كشفت مؤخرا عن حملها في طفلها الأول من زوجها الكاتب والناقد الفني محمد سلامة.

الفنانة السعودية كشفت عن جنس جنينها، من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث ظهرت وهي تمسك بالونة كتب عليها “Boy or Girl”، لتكشف بعد ذلك أنها تنتظرمولودة “أنثى”.

مروة أرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: ” It’s a girl #بنوتة_قلبي”، وأضافت: “يارب هوّن عليا ماتبقى من حملي.. لكل اللي سألوني عن البالون طلبته من @wonder_land_jeddah يوصلوا لحد باب البيت وحقيقي كانوا متعاونين جداً”.